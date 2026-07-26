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"C'è un interessamento che stiamo manifestando al calciatore e al club". Così Piero Ausilio ha parlato ieri di Romero, che è tra i primi obiettivi dell'Inter. Su Skysport hanno fatto il punto sulle trattative nerazzurre.

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"Il club ha fatto presente all'entourage del difensore, che ha un agente italiano, ma è un'operazione piuttosto onerosa. Il Chelsea è partito da 50 mln e almeno 45 mln vorrebbe incassarli e lui ha uno stipendio da 6.5 mln. Il discorso economico è importante, il club lo sa ma va avanti il discorso su precisa richiesta di Chivu. L'allenatore vuole rinforzare la sua rosa dopo le partenze di de Vrij e Acerbi o Darmian", spiegano.

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"Sulla fascia destra l'obiettivo giusto non è stato ancora individuato dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili. Ad Ausilio è stato chiesto di Perisic ma ha smentito la pista. In difesa c'è anche da valutare Pavard: resta all'Inter al momento, si valuteranno le offerte, anche a titolo definitivo, se arriveranno. Tanti questioni aperte, ma quella principale è quella legata al difensore, Romero, il nome su cui Ausilio si sta concentrando ora", concludono dal canale satellitare.

(Fonte: SS24)