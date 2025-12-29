Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha riportato aggiornamenti di mercato anche in ottica Inter:
Moretto: “Spalletti spinge con la Juve per Frattesi: la formula. Giovane-Inter, la novità è…”
Matteo Moretto ha riportato gli ultimi aggiornamenti in ottica mercato Inter: focus su Frattesi-Juve e Giovane
"Spalletti sta spingendo per arrivare a Davide Frattesi, cercando di convincere la dirigenza della Juventus ad utilizzare delle formule particolari, una formula alla Conceicao, ma vi aggiorneremo"
Su Giovane—
"Giovane è una delle rivelazioni del campionato. Vi avevo già parlato di Giovane in ottica giugno perché l'Inter lo sta monitorando e stava provando a bloccarlo a gennaio per giugno ma, in questo momento, non sono stati fatti passi avanti in questo senso.
Vi avevo già parlato del Napoli, il Napoli c'è ma aggiungo altri due club per gennaio: l'Atalanta e la Roma. La Roma sta già trattando Zirkzee e Raspadori ma in agenda c'è anche Giovane. Vedremo l'evoluzione, ma aggiungo che al Verona piace ancora Baldanzi"
