FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Spalletti spinge con la Juve per Frattesi: la formula. Giovane-Inter, la novità è…”

calciomercato

Moretto: “Spalletti spinge con la Juve per Frattesi: la formula. Giovane-Inter, la novità è…”

Moretto: “Spalletti spinge con la Juve per Frattesi: la formula. Giovane-Inter, la novità è…” - immagine 1
Matteo Moretto ha riportato gli ultimi aggiornamenti in ottica mercato Inter: focus su Frattesi-Juve e Giovane
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha riportato aggiornamenti di mercato anche in ottica Inter:

"Spalletti sta spingendo per arrivare a Davide Frattesi, cercando di convincere la dirigenza della Juventus ad utilizzare delle formule particolari, una formula alla Conceicao, ma vi aggiorneremo"

Moretto: “Spalletti spinge con la Juve per Frattesi: la formula. Giovane-Inter, la novità è…”- immagine 2

Su Giovane

—  

"Giovane è una delle rivelazioni del campionato. Vi avevo già parlato di Giovane in ottica giugno perché l'Inter lo sta monitorando e stava provando a bloccarlo a gennaio per giugno ma, in questo momento, non sono stati fatti passi avanti in questo senso.

Moretto: “Spalletti spinge con la Juve per Frattesi: la formula. Giovane-Inter, la novità è…”- immagine 3
Getty

Vi avevo già parlato del Napoli, il Napoli c'è ma aggiungo altri due club per gennaio: l'Atalanta e la Roma. La Roma sta già trattando Zirkzee e Raspadori ma in agenda c'è anche Giovane. Vedremo l'evoluzione, ma aggiungo che al Verona piace ancora Baldanzi"

Leggi anche
Romano e il clamoroso colpo Inter sfumato: “Visite e foto, poi è successo che i procuratori…”
Pio Esposito-Inter, cifre contratto più alte di quelle trapelate: la verità sull’ingaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA