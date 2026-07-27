Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del difensore inglese conteso anche da Inter e Juve, oltre che da club di Premier
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Del mercato dell'Inter in difesa e del possibile inserimento per lo svincolato John Stones ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:
“Avevo riacceso l'interesse dell'Inter per Stones circa un mese fa. Ha tante proposte, tra cui club di Premier, il giocatore gradirebbe venire a giocare in Italia. Inter è attenta e se si creano le condizioni ci potrebbe pensare seriamente e anche la Juventus ci sta pensando. Bisogna capire se ci saranno le condizioni per vederlo in Italia”.
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