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L'Inter ha cambiato obiettivo e ha spostato la priorità di mercato dall'esterno destro al centrale di difesa. La dirigenza nerazzurra ha individuato in Romero il giocatore giusto per completare il reparto arretrato di Chivu ed è al lavoro per trovare la quadra con il Tottenham.

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"A dispetto di richieste esose (50 milioni) e di un’età insolita per i grandi investimenti di Oaktree (di solito orientata sugli under 25). Romero è il diretto discendente di Walter Samuel, suo vice allenatore nella nazionale argentina, ma anche di gente tosta come Lucio e Cordoba, che all’Inter hanno aggiunto grinta e mentalità, senza dimenticare Marco Materazzi che da un punto di vista temperamentale sapeva sempre come farsi notare. In una difesa di piedi buoni (Bastoni), intelligenza posizionale (Akanji) e baldanza atletica (Bisseck) nel pacchetto difensori a disposizione di Chivu mancava il duro della compagnia", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Ora però bisogna attendere che Piero Ausilio trovi un accordo con il Tottenham, dopo aver ottenuto ampia disponibilità al trasferimento da parte del giocatore che durante la vacanza post Mondiale si è confrontato anche con Lautaro sul tema Inter. La sensazione è che la settimana appena cominciata possa essere decisiva per definire l’affare. Marotta è convinto di poter prendere Romero a titolo definitivo, senza formule di mercato creativo, ma spera che il Tottenham scenda nelle pretese sotto ai 40 milioni, studiando i bonus che possono avvicinare le parti nella negoziazione. Ma l’idea di andare a fondo è condivisa. Non a caso Roberto De Zerbi, che da qualche mese allena il Tottenham, ha aperto la porta ai giocatori che vogliono lasciare il club: Romero è nella lista avendo rotto con l’ambiente. Perché? Semplice: nelle ultime settimane della scorsa stagione, quando la squadra ha rischiato una clamorosa retrocessione, Cristian si è infortunato al ginocchio e per non perdere il Mondiale ha deciso autonomamente di curarsi in Argentina. Scelta che i tifosi hanno aspramente criticato. Al resto ha contribuito la strategia del club che ha comprato dal Brighton nel suo ruolo Jan Paul Van Hecke, difensore della nazionale olandese, per la modica cifra di 60 milioni", aggiunge il quotidiano.