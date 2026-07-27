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Dopo il test coi dilettanti dell'Aasen, l'Inter è scesa ieri in campo con il Karlsruher, squadra di seconda divisione tedesca. Dopo essere passata in svantaggio, la squadra di Chivu ha rimontato i tedeschi nel finale con una doppietta di Diouf.

"La faccia dell’Inter è quella di Andy Diouf. Sorridente ma in un certo senso anche incredula. Sorpresa nel modo più positivo possibile. Non tanto per la vittoria in sé contro il Karlsruher, squadra scorbutica e che voleva a tutti costi fare bella figura davanti al proprio pubblico contro i campioni d’Italia, quanto per com’è arrivata. All’ultimo secondo, in pieno recupero e grazie alla doppietta di quel trenino francese su cui ora vogliono salire tutti. Cristian Chivu si è riservato un posto nel vagone più confortevole. Quello che occupa chi ha fatto diventare un’intuizione una certezza. Non chiamatelo più esperimento: Diouf è una garanzia", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Il termine «pazza idea» riferito a questo spostamento del francesino sulla corsia destra l’ha coniato lui e se lo porterà dietro per diverso tempo, anche se di “pazzo” in campo da quella parte si vede ben poco. C’è corsa, attenzione, spinta, tiro. Una variante sul tema esterni che non si era mai vista. Questa Inter adesso sa esattamente cosa aspettarsi da quel lato. Qualcosa di diverso rispetto a quanto si vede sulla fascia opposta con Dimarco e un altro tipo di lavoro anche rispetto a quanto si era abituati con Dumfries. Diouf lì sale e rientra, propone e conclude. Nell’amichevole con i dilettanti dell’Aasen aveva segnato una doppietta e contro il Karlsruher — seconda divisione tedesca — pure. Due indizi sono una prova. Anche se Andy continua a ribadire che non è quello il suo ruolo... «Io voglio solo aiutare la squadra e fare il massimo. In campo sto bene ma devo lavorare tanto perché quella non è la mia posizione naturale» ha spiegato dopo lo show di ieri nei minuti di recupero", aggiunge Gazzetta.