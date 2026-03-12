Tanti rumors sul futuro di Marcus Thuram e in particolare sul suo possibile approdo alla Juventus, dove gioca il fratello. Ecco quanto raccolto da Matteo Moretto sull'ipotesi di mercato:
Moretto svela: “Marcus Thuram alla Juve? Ecco cosa mi risulta sulla pista di mercato”
Tanti rumors sul futuro di Marcus Thuram e in particolare sul suo possibile approdo alla Juventus: ecco cosa risulta a Matteo Moretto
“Si sta parlando tanto del possibile ricongiungimento dei fratelli Thuram alla Juve. Non ci risulta che ci possa essere questo tipo di pista attiva ora, non ci sono contatti tra le parti. A oggi la Juve ha altre idee, Marcus non è un obiettivo bianconero. È una pista difficilmente percorribile, uno scenario che mi viene smentito. Non è una voce che seguirei”, ha spiegato Moretto al canale YouTube di Fabrizio Romano.
