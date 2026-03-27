Matteo Moretto ha fatto il punto sul mercato di casa Inter ai microfoni di Radio Sportiva. I tifosi si sono concentrati su due temi principali: il rendimento non brillante del Tikus e l'eventualità che Bastoni possa lasciare l'Inter. "Thuram non sta facendo una stagione esaltante. Marcus è un calciatore che all’estero ha mercato. L’Inter non direbbe no qualora l’offerta fosse interessante", ha dichiarato il giornalista esperto di mercato.