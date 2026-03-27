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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Thuram? Ecco a cosa non direbbe no l’Inter. Il nome mediatico per il post Bastoni…”

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Moretto: “Thuram? Ecco a cosa non direbbe no l’Inter. Il nome mediatico per il post Bastoni…”

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Redazione1908

Matteo Moretto ha fatto il punto sul mercato di casa Inter ai microfoni di Radio Sportiva. I tifosi si sono concentrati su due temi principali: il rendimento non brillante del Tikus e l'eventualità che Bastoni possa lasciare l'Inter. "Thuram non sta facendo una stagione esaltante. Marcus è un calciatore che all’estero ha mercato. L’Inter non direbbe no qualora l’offerta fosse interessante", ha dichiarato il giornalista esperto di mercato.

Bastoni
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Il nome per il post Bastoni

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Matteo Moretto ha poi analizzato la situazione in difesa: "Per il dopo Bastoni sono stati citati diversi difensori. Il nome forte a livello mediatico non è ancora trapelato. Ci sono calciatori come de Vrij e Acerbi, che sono a fine corsa. Ci sarà una rivoluzione in difesa".

(Radio Sportiva)

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