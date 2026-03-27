Matteo Moretto ha fatto il punto sul mercato di casa Inter ai microfoni di Radio Sportiva. I tifosi si sono concentrati su due temi principali: il rendimento non brillante del Tikus e l'eventualità che Bastoni possa lasciare l'Inter. "Thuram non sta facendo una stagione esaltante. Marcus è un calciatore che all’estero ha mercato. L’Inter non direbbe no qualora l’offerta fosse interessante", ha dichiarato il giornalista esperto di mercato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Thuram? Ecco a cosa non direbbe no l’Inter. Il nome mediatico per il post Bastoni…”
calciomercato
Moretto: “Thuram? Ecco a cosa non direbbe no l’Inter. Il nome mediatico per il post Bastoni…”
Le ultime sul mercato in casa Inter
Il nome per il post Bastoni—
Matteo Moretto ha poi analizzato la situazione in difesa: "Per il dopo Bastoni sono stati citati diversi difensori. Il nome forte a livello mediatico non è ancora trapelato. Ci sono calciatori come de Vrij e Acerbi, che sono a fine corsa. Ci sarà una rivoluzione in difesa".
(Radio Sportiva)
© RIPRODUZIONE RISERVATA