Continua il pressing del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni, obiettivo numero uno per rinforzare la difesa

Marco Astori Redattore 27 marzo - 00:10

Continua il pressing del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni, obiettivo numero uno per rinforzare la difesa nel prossimo mercato estivo. Ecco cosa risulta a Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia: "Partiamo dal primo presupposto: l’Inter e il Barcellona non hanno mai avuto nessun genere di contatto diretto. Le cifre che sono emerse come valutazione ipotetica, e che sono passate dai 50 milioni della scorsa settimana ai 90 paventati nelle ultime ore sono frutto di mere interpretazioni. Dell’uno e dell’altro versante. Se non addirittura funzionali a quello che potrebbe diventare una sorta di braccio di ferro nell’ambito di una trattativa che non ha ancora visto la luce.

Altrettanto certo è però il gradimento totale del difensore dell’Inter nei confronti dell’opportunità catalana. Al punto da spingerci ad aggiungere che nessun altro tipo di proposta proveniente daaltri club o altri campionati, sarebbe presa in considerazione con altrettanto interesse dal classe 1999. La qualità tecnica di Bastoni è sotto gli occhi di tutti. Soprattutto per questo motivo l’opportunità di un suo acquisto ha trovato il completo favore del board del Barcellona che lo ha eletto ad assoluta priorità per rinforzare la difesa di Hansi Flick nella prossima stagione. Tutte le altre piste accostate ai blaugrana non hanno avuto lo stesso genere di unanimità, come per esempio nel caso del croato Vuskovic.

Lo stato dell’arte è chiaramente legato alla trattativa per il rinnovo di Bastoni con l’Inter, attualmente identificato in un contratto sino al 2028 da 5,5 milioni di euro a salire, siglato nel 2023 e che permette al difensore di sfiorare i 7 milioni di ingaggio nella stagione in corso. Le cifre che il Barcellona ha illustrato agli agenti di Bastoni sarebbero sensibilmente più alte, per inciso, e dunque una potenziale permanenza con tanto di nuovo contratto del difensore in nerazzurro non corrisponderebbero ad una scelta economica, ma piuttosto di cuore e di appartenenza".