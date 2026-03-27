Una vecchia fiamma e una novità—
"Un nome che invece potrebbe tornare in auge per il club di viale della Liberazione, con appesa l'etichetta di occasione di mercato, è quello di Giovanni Leoni, reduce dal grave infortunio al ginocchio. L'Inter inoltrerà una richiesta di informazioni sul fascicolo del classe 2006 che tanto piace a Chivu, pronta magari a prenderlo in prestito per offrirgli la continuità di cui avrà bisogno al rientro. Dall'Argentina rimbalza intanto l'interesse nerazzurro per Lautaro Rivero, difensore 2003 del River Plate, convocato dall'Argentina. C’è spazio anche per lui sul taccuino. E chissà che i Lautaro nerazzurri non diventino due".
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