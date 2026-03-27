FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Solet e Muharemovic, ma anche una vecchia fiamma e una novità: Inter, i nomi per la difesa

calciomercato

Solet e Muharemovic, ma anche una vecchia fiamma e una novità: Inter, i nomi per la difesa

Solet e Muharemovic, ma anche una vecchia fiamma e una novità: Inter, i nomi per la difesa - immagine 1
I nerazzurri dovranno rivoluzionare il proprio reparto arretrato: nel mirino diversi profili, gli investimenti non mancheranno
Fabio Alampi Redattore 

Uno dei reparti sui quali l'Inter interverrà in estate è la difesa, fra giocatori arrivati a fine corsa (Acerbi, Darmian e, probabilmente, anche de Vrij) e altri che potrebbero cambiare aria (il Barcellona insiste per Bastoni). Per questo motivo la dirigenza nerazzurra è da tempo al lavoro per cercare dei sostituti adeguati. I nomi in cima alla lista sono quelli di Solet dell'Udinese e Muharemovic del Sassuolo, ma non sono di certo gli unici, come racconta il Corriere dello Sport.

Solet e Muharemovic, ma anche una vecchia fiamma e una novità: Inter, i nomi per la difesa- immagine 2
Getty Images

I primi nomi

—  

"Lo spazio per interventi in entrata non mancherà di certo. Solet, pilastro della difesa dell'Udinese, è un nome seguito da tempo da Ausilio e Baccin. Le vicende personali extracampo sembrano vicine alla definitiva archiviazione, per cui l'Inter potrebbe tornare seriamente alla carica per lui. Intanto la dirigenza nerazzurra ha già affrontato con il Sassuolo il discorso legato a Muharemovic, su cui c'è anche la Juventus che detiene il 50% di una eventuale rivendita ad altro club".

LEGGI ANCHE

Solet e Muharemovic, ma anche una vecchia fiamma e una novità: Inter, i nomi per la difesa- immagine 3
Getty Images

Una vecchia fiamma e una novità

—  

"Un nome che invece potrebbe tornare in auge per il club di viale della Liberazione, con appesa l'etichetta di occasione di mercato, è quello di Giovanni Leoni, reduce dal grave infortunio al ginocchio. L'Inter inoltrerà una richiesta di informazioni sul fascicolo del classe 2006 che tanto piace a Chivu, pronta magari a prenderlo in prestito per offrirgli la continuità di cui avrà bisogno al rientro. Dall'Argentina rimbalza intanto l'interesse nerazzurro per Lautaro Rivero, difensore 2003 del River Plate, convocato dall'Argentina. C’è spazio anche per lui sul taccuino. E chissà che i Lautaro nerazzurri non diventino due".

Leggi anche
Sportitalia: “La verità su Bastoni! Nessun contatto Inter-Barcellona ma è certo che lui ha...
Inter, nessun dubbio: Stankovic tornerà a casa. E lo farà per restare: il piano “alla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA