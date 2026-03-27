Uno dei reparti sui quali l'Inter interverrà in estate è la difesa, fra giocatori arrivati a fine corsa (Acerbi, Darmian e, probabilmente, anche de Vrij) e altri che potrebbero cambiare aria (il Barcellona insiste per Bastoni). Per questo motivo la dirigenza nerazzurra è da tempo al lavoro per cercare dei sostituti adeguati. I nomi in cima alla lista sono quelli di Solet dell'Udinese e Muharemovic del Sassuolo, ma non sono di certo gli unici, come racconta il Corriere dello Sport.