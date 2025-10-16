“Per Pio Esposito quello che vi posso raccontare è che ultimamente si sta parlando molto del suo rinnovo, che possa prolungare nuovamente. Ma ha appena rinnovato fino al 2030, un contratto importante, circa 1,2 milioni netti da quello che so.

A oggi non sono previsti appuntamenti per il rinnovo, le parti non ne stanno discutendo. È chiaro che se il rendimento continuerà a essere questo e in crescendo, l’Inter valuterà un adeguamento di contratto. Ma a oggi, le parti non ne stanno parlando. L’Inter è contentissima di Pio e vuole dargli le chiavi dell’attacco futuro, ma coi passi giusti e i momenti giusti”.