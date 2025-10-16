“Se da qui a gennaio Zirkzee dovesse continuare a giocare così poco, la possibilità di un ritorno in Italia a gennaio va considerata. In estate ci hanno pensato Napoli, Inter e altre squadre, ma lui ha scelto di restare allo United e il club di tenerlo perché può giocare punta e anche sotto-punta. Dovesse però continuare a giocare così poco, la posizione di Zirkzee potrebbe cambiare. Dipende dal minutaggio, oggi è un punto interrogativo e non ci sono certezze”, ha spiegato su YouTube.