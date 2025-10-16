FC Inter 1908
Joshua Zirkzee può tornare in Italia già a gennaio, lo ha svelato Fabrizio Romano: ecco la posizione dell'Inter
Joshua Zirkzee può tornare in Italia già a gennaio. È uno scenario di mercato che Fabrizio Romano non esclude.

“Se da qui a gennaio Zirkzee dovesse continuare a giocare così poco, la possibilità di un ritorno in Italia a gennaio va considerata. In estate ci hanno pensato Napoli, Inter e altre squadre, ma lui ha scelto di restare allo United e il club di tenerlo perché può giocare punta e anche sotto-punta. Dovesse però continuare a giocare così poco, la posizione di Zirkzee potrebbe cambiare. Dipende dal minutaggio, oggi è un punto interrogativo e non ci sono certezze”, ha spiegato su YouTube.

Qual è la posizione dell’Inter sull’olandese? Non rappresenta una priorità in questo momento nei pensieri dei dirigenti nerazzurri. L’attacco composto da Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito soddisfa a pieno sia Chivu che il club, al momento non sono previsti innesti nel reparto avanzato. In estate sembrava dovesse arrivare una quinta punta, ma poi si è deciso di rimanere così e per ora non c’è la volontà di intervenire a gennaio in attacco.

