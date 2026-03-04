FC Inter 1908
Moretto: "Vicario, pista Inter più forte di quella Juve. E so che a marzo…"

calciomercato

Moretto: “Vicario, pista Inter più forte di quella Juve. E so che a marzo…”

Cosa risulta a Matteo Moretto sul futuro di Guglielmo Vicario: ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

Cosa risulta a Matteo Moretto sul futuro di Guglielmo Vicario: ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Vicario è stato accostato alla Juventus, ma dico che la squadra più vicina è sicuramente l’Inter.

A marzo ci saranno nuovi contatti tra le parti per avanzare ulteriormente, la via Vicario-Inter è quella più forte, rispetto a tutti gli altri rumors che ci sono”.

