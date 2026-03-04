Cosa risulta a Matteo Moretto sul futuro di Guglielmo Vicario: ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano.
Moretto: “Vicario, pista Inter più forte di quella Juve. E so che a marzo…”
Cosa risulta a Matteo Moretto sul futuro di Guglielmo Vicario: ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano
“Vicario è stato accostato alla Juventus, ma dico che la squadra più vicina è sicuramente l’Inter.
A marzo ci saranno nuovi contatti tra le parti per avanzare ulteriormente, la via Vicario-Inter è quella più forte, rispetto a tutti gli altri rumors che ci sono”.
