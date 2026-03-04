FC Inter 1908
Romano: “Alisson-Inter? Questa è la verità. Passerà tempo ma c’è un portiere molto più vicino”

Fabrizio Romano fa chiarezza sulla questione portiere di casa Inter per la prossima stagione: ecco la verità su Alisson
Fabrizio Romano fa chiarezza sulla questione portiere di casa Inter per la prossima stagione. Queste le sue parole, sul suo canale YouTube in italiano:

Alisson al Liverpool è una leggenda, si sta parlando molto di Inter e Juve. Cercano entrambe un portiere per l’estate, risulta che il giocatore voglia stare un altro anno a Liverpool, non vuole andare via. Lo mettesse il club sul mercato, lo vedremo, lui vorrebbe però finire il suo contratto là e salutare nell’estate del 2027.

Il nome che facciamo da tempo per la porta dell’Inter è quello di Guglielmo Vicario. Passerà del tempo comunque prima che Ausilio scelga il nuovo portiere, ma Vicario ha già aperto alla destinazione, tornerebbe in Italia e all’Inter, ci sono i presupposti per avvicinarsi, poi vedremo come evolverà la vicenda”.

