Aggiornamenti importanti su Moussa Diaby in chiave Inter. Ecco le ultimissime informazioni raccolte da Gianluigi Longari di Sportitalia, dal suo profilo X.
"Al Ittihad su Yassir Zabiri del Famalicao. É il giocatore che liberebbe l’uscita di Moussa Diaby per l’Inter.
Diaby ha già detto di sì ai nerazzurri, ma il suo club per liberarlo vuole chiudere un affare in entrata nel reparto avanzato", ha spiegato.
Seguiranno dunque aggiornamenti sulla situazione, sono ore caldissime.
