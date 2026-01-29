FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter SI svela: “Questa mossa può liberare Diaby per l’Inter: cosa sta succedendo! Lui ha già detto sì”

calciomercato

SI svela: “Questa mossa può liberare Diaby per l’Inter: cosa sta succedendo! Lui ha già detto sì”

SI svela: “Questa mossa può liberare Diaby per l’Inter: cosa sta succedendo! Lui ha già detto sì” - immagine 1
Aggiornamenti importanti su Moussa Diaby in chiave Inter: ecco le ultimissime informazioni raccolte da Sportitalia
Alessandro Cosattini Redattore 

SI svela: “Questa mossa può liberare Diaby per l’Inter: cosa sta succedendo! Lui ha già detto sì”- immagine 2

Aggiornamenti importanti su Moussa Diaby in chiave Inter. Ecco le ultimissime informazioni raccolte da Gianluigi Longari di Sportitalia, dal suo profilo X.

SI svela: “Questa mossa può liberare Diaby per l’Inter: cosa sta succedendo! Lui ha già detto sì”- immagine 3
Getty Images

"Al Ittihad su Yassir Zabiri del Famalicao. É il giocatore che liberebbe l’uscita di Moussa Diaby per l’Inter.

Diaby ha già detto di sì ai nerazzurri, ma il suo club per liberarlo vuole chiudere un affare in entrata nel reparto avanzato", ha spiegato.

Seguiranno dunque aggiornamenti sulla situazione, sono ore caldissime.

Leggi anche
Inter-Perisic, Zazzaroni boom: “Mi risulta che gli agenti di Ivan…”
Moretto: “C’è ancora mercato attorno a Frattesi: ecco l’ultima mossa del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA