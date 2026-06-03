È stato tra i giocatori più impiegati da Stefano Vecchi nell'Inter Under23 che ha militato in Serie C: 33 presenze per lui. Simone Cinquegrano ha strappato anche la convocazione in prima squadra a Cristian Chivu ma il club nerazzurro ha deciso di non riscattarlo dal Sassuolo.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter Under23, Cinquegrano non verrà riscattato dal Sassuolo
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Sky – Inter Under23, Cinquegrano non verrà riscattato dal Sassuolo
Il difensore che ha giocato nell'Under23 di mister Vecchi andrà in ritiro con i neroverdi
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Il calciatore era arrivato la scorsa estate al club nerazzurro che lo aveva preso in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Skysport il terzino dell'Under23, classe 2004, non sarà trattenuto dall'Inter e dovrebbe partecipare quindi al ritiro dei neroverdi.
(Fonte: Skysport)
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