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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, in Spagna: “Carvajal può andare all’Inter: destinazione possibile perché lui vuole…”
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Mercato, in Spagna: “Carvajal può andare all’Inter: destinazione possibile perché lui vuole…”
Secondo Onda Cero, infatti, l'Inter può essere una destinazione per Dani Carvajal, che lascerà i Blancos: i dettagli
L'Inter saluta Denzel Dumfries, che va al Real Madrid: il club spagnolo ha infatti deciso di esercitare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro.
In quel ruolo il club nerazzurro dovrà quindi trovare il sostituto: il primo obiettivo è Marco Palestra, ma spunta una pista nuova più di esperienza.
Secondo Onda Cero, infatti, l'Inter può essere una destinazione per Dani Carvajal, che lascerà i Blancos: lo spagnolo vuole infatti continuare a giocare in Europa e i nerazzurri sono una possibilità.
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