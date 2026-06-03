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Mercato, in Spagna: “Carvajal può andare all’Inter: destinazione possibile perché lui vuole…”

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Secondo Onda Cero, infatti, l'Inter può essere una destinazione per Dani Carvajal, che lascerà i Blancos: i dettagli
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Inter saluta Denzel Dumfries, che va al Real Madrid: il club spagnolo ha infatti deciso di esercitare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

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In quel ruolo il club nerazzurro dovrà quindi trovare il sostituto: il primo obiettivo è Marco Palestra, ma spunta una pista nuova più di esperienza.

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Secondo Onda Cero, infatti, l'Inter può essere una destinazione per Dani Carvajal, che lascerà i Blancos: lo spagnolo vuole infatti continuare a giocare in Europa e i nerazzurri sono una possibilità.

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