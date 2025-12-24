Stefan De Vrij sta facendo le sue valutazioni. Il centrale olandese potrebbe decidere di lasciare l'Inter a gennaio

Stefan De Vrij sta facendo le sue valutazioni. Il centrale olandese potrebbe decidere di lasciare l'Inter a gennaio per trovare più spazio in vista del Mondiale. Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona sta pensando a lui per il mercato di gennaio.

"Hansi Flick e Anderson da Silva Deco sono andati in vacanza, ma non si disconnetteranno del tutto. Entrambi restano in costante contatto, attenti a trovare soluzioni sul mercato per una rosa rimasta indebolita nell’asse centrale della difesa. La tabella di marcia iniziale non prevedeva acquisti, ma le assenze di Andreas Christensen, che dovrebbe restare fuori circa quattro mesi, e di Ronald Araujo, in attesa di capire come evolverà la sua situazione dopo essersi fermato per problemi di salute mentale, hanno costretto il club a rivedere i piani.

Il mercato invernale non è mai semplice e al Barcellona ne sono ben consapevoli. Per questo l’idea è individuare opportunità che si adattino sia economicamente sia sportivamente almeno per i prossimi sei mesi, senza compromettere il futuro.

L’identikit è chiaro: un difensore centrale con esperienza, dotato di leadership e possibilmente latino, perché la lingua è importante per l’adattamento. E, se possibile, mancino. Insomma, un nuovo Iñigo Martínez. Ma il mercato offre poche opzioni.

Un profilo che potrebbe adattarsi è Nicolás Otamendi (37 anni), in scadenza di contratto con il Benfica nel 2026. È destro, ma è abituato a giocare sul centrosinistra. Non a caso è stato campione del mondo con l’Argentina proprio come centrale di sinistra. Il suo agente è Jorge Mendes, ma Otamendi è il capitano del Benfica, gioca sempre e non sarebbe facile strapparlo a un club in cui è una vera istituzione.

È in scadenza anche Stefan de Vrij (33), dell’Inter. Ha costruito la sua carriera in Italia, anche se in questa stagione ha poco spazio. È destro, ma quando gioca lo fa spesso sul centrosinistra. Potrebbe rientrare nel profilo cercato.

Un altro nome seguito da João Amaral, nuovo capo scouting del club blaugrana, è Marcos Senesi (28), centrale mancino del Bournemouth. Pur non essendo una prima scelta, l’argentino — tornato in nazionale in questa stagione — va in scadenza a giugno. Se il Bournemouth vuole incassare qualcosa, gennaio è l’ultima occasione. È un giocatore intoccabile per Andoni Iraola e al Barcellona esistono relazioni su di lui già dai tempi del Feyenoord.

Su una linea simile, ma con ancora meno visibilità, c’è Diogo Leite, anch’egli mancino dell’Union Berlino, libero a fine stagione. Cresciuto nel vivaio del Porto, il portoghese era considerato un centrale di grande prospettiva, ma non è mai riuscito a compiere il definitivo salto di qualità"