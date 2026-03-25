Dalle parti di viale della Liberazione vorrebbero giocare d’anticipo e provare a bloccarlo subito: ecco il nome per l'Inter

Marco Astori Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 09:19)

L'Inter ha scelto: è Oumar Solet l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il centrale dell'Udinese piace da tempo ai piani alti di Viale della Liberazione, dove si sta progettando l'assalto estivo. Si legge su Tuttosport: "La data già segnata da settimane con un circoletto rosso sul calendario è quella dell’8 aprile. Appuntamento quel giorno in Tribunale a Udine, dove è in programma l’udienza col Giudice. In quella circostanza la Procura chiederà l’archiviazione per le accuse di presunta violenza sessuale. La fine di un incubo per Oumar Solet e il conseguente inizio di una nuova vita calcistica. Almeno a livello di calciomercato.

Il presidente Marotta sulla questione è sempre stato chiaro: all’Inter non vuole elementi con spade di Damocle pendenti sulla testa e codazzi processuali da gestire. Una linea applicata l’estate scorsa con Solet, rimasto così a Udine. L’interesse e la stima nei suoi confronti, però, non sono mai venute meno. Ecco perché gli scout nerazzurri l’hanno comunque mantenuto ai vertici di gradimento in una sorta di cordone ombelicale difficile da recidere. La schiarita processuale e l’archiviazione in arrivo possono rappresentare la svolta. Tanto che i suoi rappresentanti sono attesi presto in Italia sia per supportare da vicino il loro assistito in questo momento delicato sia per iniziare ad approfondire gli aspetti legati al futuro professionale. Con l’Inter in prima fila da tempo.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti, considerato il debole che il dt Ausilio ha nei confronti di Solet fin dai tempi in cui il classe 2000 militava nel Salisburgo. All’epoca le elevate richieste del club appartenente alla galassia Redbull fecero sfumare l’affare. Ecco perché stavolta l’uomo mercato nerazzurro non vuole perdere l’occasione di mettere a segno il colpo difensivo con un elemento che sarebbe ideale per la retroguardia a tre di Chivu. Solet, infatti, può giostrare in tutte le posizioni, visto che in carriera ha giocato spesso da perno centrale della difesa, così come ha ricoperto il ruolo di braccetto sia destro sia sinistro. Praticamente: uno e trino. Previsti contatti diretti dopo Pasqua con l’entourage di Solet. Un summit propedeutico poi all’affondo con l’Udinese per trovare un accordo. Dalle parti di viale della Liberazione vorrebbero giocare d’anticipo e provare a bloccarlo subito. Così da evitare che in estate si possa scatenare un’asta al rialzo sul prezzo del cartellino".