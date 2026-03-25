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Mercato, nessun difensore Inter ha il 100% di restare! E c’è chi ha addirittura lo 0%

Cinque centrali, nessuno certo al 100% di far parte dell’Inter la prossima stagione. Ovviamente le percentuali cambiano a seconda dei profili
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Mercato, nessun difensore Inter ha il 100% di restare! E c’è chi ha addirittura lo 0%- immagine 2

"Cinque centrali, nessuno certo al 100% di far parte dell’Inter la prossima stagione. Ovviamente le percentuali cambiano a seconda dei profili". Apre così Tuttosport il suo focus sul futuro della difesa nerazzurra.

Il quotidiano analizza caso per caso ogni nome che compone il reparto arretrato, dando la percentuale di una possibile rimanenza in estate e spiegando le eventuali ragioni che porterebbe ad un addio.

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