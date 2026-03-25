"Cinque centrali, nessuno certo al 100% di far parte dell’Inter la prossima stagione. Ovviamente le percentuali cambiano a seconda dei profili". Apre così Tuttosport il suo focus sul futuro della difesa nerazzurra.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, nessun difensore Inter ha il 100% di restare! E c’è chi ha addirittura lo 0%
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Mercato, nessun difensore Inter ha il 100% di restare! E c’è chi ha addirittura lo 0%
Cinque centrali, nessuno certo al 100% di far parte dell’Inter la prossima stagione. Ovviamente le percentuali cambiano a seconda dei profili
Il quotidiano analizza caso per caso ogni nome che compone il reparto arretrato, dando la percentuale di una possibile rimanenza in estate e spiegando le eventuali ragioni che porterebbe ad un addio.
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