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Antonio Conte, ex ct della Nazionale con un passato alla guida anche dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio ha parlato della possibilità di tornare sulla panchina della Juventus, occupata per tre stagioni consecutive dal 2011 al 2014: "Tornare alla Juventus? Penso che prima o poi quel cerchio si dovrà chiudere. Io so di aver lasciato qualcosa, e so che quel cerchio lo dovremo chiudere. Non so se tra uno, dieci, quindici anni ma so di aver lasciato qualcosa alla Juve. Ci sono stati in passato dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire, ed è molto difficile perchè devono capitare due situazioni: io devo essere libero, e la Juventus deve cercare un allenatore senza panchina. Ci sono state due situazioni: quando la Juventus decise di prendere Sarri io ero libero, e infatti dopo sono andato all'Inter. La seconda volta, quando ero libero, arriva Giuntoli, che però decide di prendere Thiago Motta, io sono andato a Napoli".

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"Già nel 2009, dopo Bari, potevo doventare l'allenatore della Juventus, ci avevo parlato più volte, c'era Ranieri in panchina e poi presero Ferrara le ultime tre partite per andare in Champions League. Loro sapevano benissimo che giocavo con il 4-2-4: di attaccanti eravamo pieni, avrei avuto bisogno di esterni. Loro, non so per quale motivo, quell'anno presero Diego dal Werder Brema: mi chiamarono e mi dissero che Diego voleva giocare con il 4-3-1-2. Qualsiasi altro avrebbe detto di sì, sarei passato dal Bari alla Juventus, ma io non scendo a compromessi. Così andai dalla società e dissi: "Se un calciatore deve decidere come dobbiamo giocare, non sono l'allenatore giusto per voi". Sono uscito da quell'incontro consapevole che non sarei diventato l'allenatore della Juventus".

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"Tante volte mi chiedono: "Quando torni?" Torno quando c'è l'opportunità, quando si incroceranno alcune situazioni. So che non sarà semplice, ma prima o poi il cerchio si dovrà chiudere".