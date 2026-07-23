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Oltre all'esterno destro, l'Inter è ancora alla ricerca di un difensore. Il prescelto sembra essere Romero del Tottenham, anche se la trattativa non è delle più semplici.

Getty Images

Come spiega Sportmediaset, "Inter, che continua a valutare anche Romero. Questa è la settimana dell'incontro ufficiale con l'entourage dell'argentino. Abbiamo detto insomma ieri sia dell'interesse del Barcellona che dell'Atletico Madrid. La valutazione di Romero si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, l'Inter crede fortemente, insomma, che Romero possa rappresentare il centrale a cui affidare le chiavi della difesa, ma con una notizia importante a corredo. L'Inter non ha intenzione di partecipare ad aste al rialzo per Romero. Insomma, questo è abbastanza chiaro, quindi se Barcellona e Atletico Madrid vanno poi ad alzare in maniera vertiginosa il prezzo del cartellino dell'argentino, allora l'Inter difficilmente andrà ad affondare il colpo".