Occhio al futuro di Denzel Dumfries: una sua separazione dall'Inter a breve termine è un'ipotesi che diventa sempre più concreta. Lo conferma Fabrizio Romano su YouTube: "Continuo a confermare il campanello che vi dicevo nei giorni scorsi.
Io credo che ci possano essere possibilità concrete di vedere una separazione tra l'Inter e Dumfries nel 2026. Credo sia un discorso più legato all'estate con la clausola, ma credo che Dumfries e l'Inter possano andare incontro ad una separazione.
Probabilmente si aspettava già un trasferimento in estate con Jorge Mendes: oggi ci si aspetta che possa lasciare l'Inter nel 2026".
