Occhio a Denzel Dumfries: una sua separazione dall'Inter a breve termine è un'ipotesi che diventa sempre più concreta
Marco Astori
Marco Astori 

Occhio al futuro di Denzel Dumfries: una sua separazione dall'Inter a breve termine è un'ipotesi che diventa sempre più concreta. Lo conferma Fabrizio Romano su YouTube: "Continuo a confermare il campanello che vi dicevo nei giorni scorsi.

Romano: “Dumfries si aspettava cessione già in estate! E adesso c’è possibilità concreta che…”- immagine 2
Getty Images

Io credo che ci possano essere possibilità concrete di vedere una separazione tra l'Inter e Dumfries nel 2026. Credo sia un discorso più legato all'estate con la clausola, ma credo che Dumfries e l'Inter possano andare incontro ad una separazione.

Inter Dumfries
Getty Images

Probabilmente si aspettava già un trasferimento in estate con Jorge Mendes: oggi ci si aspetta che possa lasciare l'Inter nel 2026".

