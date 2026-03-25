"Da quel poco che so io, il sogno di Bastoni è di mettere la fascia da capitano dell'Inter un giorno. In Italia oggi nessuno incedibile ma di fronte ad offerte adeguate, l'Inter con 50 mln gli dà una gamba di Bastoni al Barcellona ed è anche normale.

Se Bastoni tra un mese si presenta in sede e dice di volersene andare, allora sarà un altro capitolo. Ad oggi non c'è nulla, si registra un interesse col Barcellona mai manifestato con l'Inter e non c'è stata neanche un'offerta ufficiale. State tranquilli, se arriverà un'offerta da 50 mln di euro, l'Inter la respingerà al mittente senza se e senza ma"