Alfio Musmarra, sul suo canale Youtube, ha confermato una notizia di mercato circolata in mattinata. Una notizia che potrebbe cambiare i risvolti del mercato nerazzurro a gennaio.
calciomercato
Musmarra: “Mercato, notizia clamorosa confermata dall’Inter. Non temo smentite”
"E' una notizia che ho verificato, che ho certificato. Non dall'entourage del giocatore, come qualcuno dice, che lo sta cercando di offrire in giro per, ma è una notizia che mi è stata confermata direttamente dal club nerazzurro. È una notizia certificata. Ribadisco che la notizia non è mia, non l'ho data io per primo. L'ho letta, complimenti a chi l'ha scritta"
Oggi io ho chiesto se ci fossero delle basi perché a volte sono gli stessi agenti a mettere voci in giro perché si parli del proprio assistito, ma non è questo il caso, non è assolutamente questo il caso. La Roma ha chiesto all'Inter Luis Henrique ufficialmente. E da questo momento in poi si aprono degli scenari inattesi che dobbiamo ancora esplorare, che dobbiamo ancora capire. Questo non vuol dire che andrà sicuramente in porto l'operazione. Mi è arrivata la conferma diretta e irrevocabile su cui non ho margine di smentita. E questa cosa ha sorpreso e stupito anche un po'.
E se la Roma te lo cerca, Gasperini non è stupido, conosce giocatori, sa quello che ti possono dare. Quindi occhio, vediamo quello che può succedere. Vi ribadisco, è una notizia assolutamente certa, certificata, che non ha margine di smentita. E poi vediamo quello che ci racconterà il mercato, che scenari si possono aprire. La Roma, anche per una questione di fair play, non ha grosso budget da investire sul mercato. Vediamo quello che può succedere.
La Roma ha altresì bisogno anche di fare cessioni, di vendere, di fare cassa, sempre per i discorsi del fair play finanziario. Non so che cosa può succedere, che cosa ci dirà il mercato e che cosa succederà sul mercato, però insomma è notizia che ci ha lasciato un po' tutti spiazzati, perché chi si aspettava che un club italiano potesse essere interessato a Luis Henrique per il rendimento che ha avuto"
