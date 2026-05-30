QS – Inter gioca in difesa su Bisseck e Bastoni. Le posizioni dei giocatori

La difesa nerazzurra potrebbe essere rivoluzionata in questo mercato non solo per gli addii di diversi uomini in scadenza

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 16:32)

"Un muro per tenersi i muri (difensivi). L’annata ricca di allori ha messo in luce i gioielli di casa e ora l’Inter si trova nella posizione di doversi proteggere dalle lusinghe che arrivano per i

giocatori più forti. In particolare la retroguardia rischia di essere molto diversa il prossimo anno". Così il Quotidiano Sportivo parla del mercato dell'Inter con due difensori come Bisseck e Bastoni finiti nel mirino delle big europee.

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Quindi non solo gli addii di chi è in scadenza come Acerbi, Darmian e Sommer. Ma la difesa nerazzurra potrebbe non avere due pezzi pregiati della rosa nella prossima stagione. Su Yann Bisseck, che è entrato a far parte dell'agenzia di Branchini, ci sarebbe il Bayern Monaco. Nella passata stagione c'era stato un interesse dalla Premier, in particolare del Crystal Palace che aveva proposto al club di via della Liberazione 32 mln e non se ne era fatto nulla. Ora il valore di mercato del difensore, che non è stato convocato dalla Germania per il Mondiale, è arrivato sui 40 mln. Sarebbe sicuramente diverso per il giocatore essere corteggiato dal Bayern, ma il giocatore a Milano sta bene: "Non ha smanie di partite, ma nemmeno chiuderebbe le porte", scrive il giornale.

Che aggiunge su Bisseck: "Coi nerazzurri c’è in ballo anche un’ipotesi di rinnovo, prorogando la scadenza dal 2029 al 2030, con un aumento dello stipendio. Entro una decina di giorni verrà fatto

un punto con l’entourage e potrebbero scaturirne delle decisioni".

Bastoniè stato nel mirino del Barcellona. Ma il club blaugrana pensa di virare su altri profili sia per le capacità di Alessandro dimostrate più in una difesa a tre che in una difesa a quattro sia per la richiesta di 70 mln da parte dell'Inter. Ci sarebbe ora il Real che ha drizzato le antenne sul difensore: se arrivasse Mourinho in panchina sarebbe uno dei suoi obiettivi. Il calciatore nerazzurro avrebbe dato come priorità la sua permanenza in nerazzurro, non è la prima volta che lo cercano dall'estero, lo aveva cercato anche Conte quando allenava il Tottenham.

A Milano tornerà dal prestito all'OM anche Pavard ma non è destinato a rimanere quindi sarà trovata per lui una nuova soluzione. In entrata si lavora su Solet e Muharemovic giocatori rispettivamente di Udinese e Sassuolo. I loro cartellini costano almeno 25 mln. In leggero vantaggio il giocatore del club friulano con altri obiettivi come priorità per l'Inter: Curtis Jones e Marco Palestra.

(Fonte: QS)