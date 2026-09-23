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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza con l'Inter nel 2027: "Qualcuno parla di sondaggi della Juve, qualcuno si preoccupa: al momento a me non parlano di interesse della Juve per lui. La sua priorità è restare all'Inter e prolungare il contratto: poi, se non si dovesse trovare una quadra con l'Inter, la sua priorità diventerebbe tornare in Turchia.

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Ci saranno una serie di incontri tra il suo agente e Baccin in cui le parti lavoreranno su un possibile rinnovo: l'Inter è contenta e vuole tenerlo. La volontà del club è tutta indirizzata a tenerlo, lui non può avere pretese fuori budget o dai parametri attuali: l'Inter farà una proposta a Calhanoglu in base all'età e agli infortuni, poi si cercherà una quadra.

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Poi si lavorerà anche sulla durata. Non c'è fretta, la trattativa non ha nessun bisogno di essere fatta in pochi giorni: se ci sarà la felicità e si troveranno gli accordi si andrà avanti insieme, altrimenti ci si stringerà la mano e sarà libero di andare via a zero. L'idea dell'Inter è fare un contratto non eccessivamente alto con dei bonus legati a presenze, gol, assist e trofei".