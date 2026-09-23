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Tra i discorsi che dovrà affrontare l'Inter nel prossimo futuro c'è anche il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Queste le ultime novità sul suo ritorno in campo e sul prolungamento del contratto secondo Sky Sport:

Getty Images

Calhanoglu, per il rinnovo non c'è fretta. Sono valutazione che si fanno tra la società e chi lo rappresenta. Si lavorerà piano piano per trovare un principio di accordo per allungare il contratto. Il giocatore ha sempre fatto capire di voler prolungare, ma senza fretta. È un rinnovo che si può fare anche più avanti. Il problema che ha avuto, grazie alla lunga sosta, gli consentirà di essere a disposizione per il Parma. Sta recuperando, così come Stones.