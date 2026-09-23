Messi Cup giunta alla seconda edizione con una modifica: da 8 a 16 squadre, Inter unica italiana invitata per il torneo tanto atteso
VIDEO / L'Argentina di Messi ribalta l'Egitto: la reazione di Cassano
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'Inter è l'unica squadra italiana invitata alla seconda edizione della Messi Cup. Si tratta di una prestigiosa manifestazione, dedicata alle squadre Under 16, che si disputerà a Miami dal 25 ottobre all'1 novembre 2026. I nerazzurri sono stati invitati anche nella prima edizione, quella del 2025 con 8 squadre ai nastri di partenza, mentre quest'anno il parterre si allarga a 16.
Messi Cup 2026, le squadreLa seconda edizione vedrà infatti la partecipazione di Inter Miami CF, Ajax, Inter, Atlético Madrid, Benfica, Barcellona, Palmeiras, Arsenal, Newell's Old Boys, Flamengo, UE Cornellà, Manchester City, Boca Juniors, River Plate, Independiente del Valle e Chelsea.
"La Messi Cup è stata creata affinché i ragazzi possano vivere un'esperienza unica, sia in campo che fuori, in un momento cruciale del loro sviluppo, e affinché possano iniziare a capire cosa significa competere al massimo livello internazionale. Siamo molto felici di vedere il torneo crescere e riunire giocatori provenienti da così tanti grandi club di tutto il mondo, affinché possano competere, condividere e, soprattutto, divertirsi giocando a calcio", dichiara Leo Messi.
“Passare da otto a sedici club nel nostro secondo anno è un traguardo importante per la Messi Cup. Il nostro obiettivo è conquistarci un posto fisso nel calendario calcistico giovanile mondiale e costruire un torneo che i club apprezzino, a cui i giovani giocatori aspirino a partecipare e che i tifosi di tutto il mondo vogliano seguire. Ciò significa alzare il livello ogni anno, sia nella qualità del calcio che nel modo in cui organizziamo e sviluppiamo il torneo", dichiara invece Tim pastore, CEO di 525 Rosario, società che organizza il torneo.
Dove vedere la Messi Cup in TV"Il torneo sarà trasmesso a livello internazionale tramite Disney+, ESPN+ e i canali televisivi di ESPN, a seconda del territorio", si legge sul sito della manifestazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA