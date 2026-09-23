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L'Inter è l'unica squadra italiana invitata alla seconda edizione della Messi Cup. Si tratta di una prestigiosa manifestazione, dedicata alle squadre Under 16, che si disputerà a Miami dal 25 ottobre all'1 novembre 2026. I nerazzurri sono stati invitati anche nella prima edizione, quella del 2025 con 8 squadre ai nastri di partenza, mentre quest'anno il parterre si allarga a 16.

Messi Cup 2026, le squadre

La seconda edizione vedrà infatti la partecipazione di Inter Miami CF, Ajax, Inter, Atlético Madrid, Benfica, Barcellona, ​​Palmeiras, Arsenal, Newell's Old Boys, Flamengo, UE Cornellà, Manchester City, Boca Juniors, River Plate, Independiente del Valle e Chelsea.

"La Messi Cup è stata creata affinché i ragazzi possano vivere un'esperienza unica, sia in campo che fuori, in un momento cruciale del loro sviluppo, e affinché possano iniziare a capire cosa significa competere al massimo livello internazionale. Siamo molto felici di vedere il torneo crescere e riunire giocatori provenienti da così tanti grandi club di tutto il mondo, affinché possano competere, condividere e, soprattutto, divertirsi giocando a calcio", dichiara Leo Messi.

“Passare da otto a sedici club nel nostro secondo anno è un traguardo importante per la Messi Cup. Il nostro obiettivo è conquistarci un posto fisso nel calendario calcistico giovanile mondiale e costruire un torneo che i club apprezzino, a cui i giovani giocatori aspirino a partecipare e che i tifosi di tutto il mondo vogliano seguire. Ciò significa alzare il livello ogni anno, sia nella qualità del calcio che nel modo in cui organizziamo e sviluppiamo il torneo", dichiara invece Tim pastore, CEO di 525 Rosario, società che organizza il torneo.

Dove vedere la Messi Cup in TV

"Il torneo sarà trasmesso a livello internazionale tramite Disney+, ESPN+ e i canali televisivi di ESPN, a seconda del territorio", si legge sul sito della manifestazione.