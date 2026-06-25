Gli aggiornamenti di Alfio Musmarra sul mercato dell'Inter, con focus principale sul difensore

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 17:46)

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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sul difensore che l'Inter sta cercando, spiegando il perché i nerazzurri non stiano spingendo per Solet:

"Nella mattinata di oggi si continua a parlare ancora di Solet. Da quello che sappiamo, c'è un'enorme attenzione mediatica su Solet perché era il giocatore su cui l'Inter si sarebbe concentrata dopo l'arrivo di Palestra. Per ora l'Inter prende tempo, ci hanno detto che non c'è tutta questa necessità di andare forte con l'acqua alla gola su Solet. L'Inter sta valutando anche altri profili, altre piste.

Ad oggi non c'è assolutamente ansia o fretta per chiudere Solet. La forbice con l'Udinese non è così ampia ma l'Inter ad oggi aspetta situazioni su altri giocatori, è inutile che ci giriamo attorno ma parliamo di Mancini. Mancini è un nome che resta lì, l'Inter valuta, il giocatore forse rinnoverà con la Roma ma finché non c'è il rinnovo, l'Inter attende, senza rinnovo potrebbe diventare un nome su cui spingersi.

E la Roma deve fare dei bei numeri in uscita da qui al 30 giugno. Su Ndicka non abbiamo avuto conferme, anzi Marotta ha anche smentito. A volte il presidente dice bugie bianche ma su Ndicka non abbiamo conferme, Mancini invece piace anche a Chivu ed è un nome da tenere ben presente"