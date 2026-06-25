Sono ore importanti per il futuro di Nico Paz e l'Inter è spettatrice sempre più interessata, pronta a entrare concretamente in gioco

Sono ore importanti per il futuro di Nico Paz e l'Inter è spettatrice sempre più interessata, pronta a entrare concretamente in gioco con un ruolo da protagonista. Dopo l'incontro tra Como e Real Madrid, in cui i Blancos hanno comunicato l'intenzione di esercitare la recompra da 10 milioni di euro, proponendo poi ai lariani l'acquisto del giocatore per 60 milioni di euro, da parte sua il club lombardo non sembra intenzionato a sborsare tale cifra per comprare il cartellino.