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Sky – Nico Paz, il Como molla? Ecco cosa filtra dopo il vertice con il Real: le ultime

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Sono ore importanti per il futuro di Nico Paz e l'Inter è spettatrice sempre più interessata, pronta a entrare concretamente in gioco
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sono ore importanti per il futuro di Nico Paz e l'Inter è spettatrice sempre più interessata, pronta a entrare concretamente in gioco con un ruolo da protagonista. Dopo l'incontro tra Como e Real Madrid, in cui i Blancos hanno comunicato l'intenzione di esercitare la recompra da 10 milioni di euro, proponendo poi ai lariani l'acquisto del giocatore per 60 milioni di euro, da parte sua il club lombardo non sembra intenzionato a sborsare tale cifra per comprare il cartellino.

Nico Paz
Getty Images

Uno scenario che, eventualmente, metterebbe in gioco proprio l'Inter (ma anche altri club, tra cui le big di Premier). Scrive Di Marzio su X:

Inter Nico Paz
Getty Images

"Il Como non sembra intenzionato a presentare offerte alle cifre richieste dal Real Madrid"

(Fonte: Sky Sport)

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