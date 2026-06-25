Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Sky – Nico Paz, il Como molla? Ecco cosa filtra dopo il vertice con il Real: le ultime
Sono ore importanti per il futuro di Nico Paz e l'Inter è spettatrice sempre più interessata, pronta a entrare concretamente in gioco con un ruolo da protagonista. Dopo l'incontro tra Como e Real Madrid, in cui i Blancos hanno comunicato l'intenzione di esercitare la recompra da 10 milioni di euro, proponendo poi ai lariani l'acquisto del giocatore per 60 milioni di euro, da parte sua il club lombardo non sembra intenzionato a sborsare tale cifra per comprare il cartellino.
Uno scenario che, eventualmente, metterebbe in gioco proprio l'Inter (ma anche altri club, tra cui le big di Premier). Scrive Di Marzio su X:
"Il Como non sembra intenzionato a presentare offerte alle cifre richieste dal Real Madrid"
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA