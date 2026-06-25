Il futuro di Nico Paz è ancora tutto da scrivere. Intanto, esistono le prime certezze per quanto riguarda l'esito dell'incontro tra Real Madrid e Como. Ecco quanto riferisce Fabrizio Romano:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Nico Paz, Como ha tempo fino a lunedì! Da martedì sul mercato: le cifre”
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Romano: “Nico Paz, Como ha tempo fino a lunedì! Da martedì sul mercato: le cifre”
Il futuro di Nico Paz è ancora da scrivere. Ma esistono le prime certezze per quanto riguarda l'esito dell'incontro tra Real Madrid e Como
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"Il Real Madrid ha esercitato ufficialmente la recompra per Nico Paz a 9 milioni. Da oggi a lunedì, il Como potrà comprare il giocatore a 60 mln. Altrimenti, dalla prossima settimana Nico Paz sarà sul mercato per più di 60 milioni".
Questa la posizione delle merengues sul numero 10 del Como. Ora la palla passa al Como, che si prenderà del tempo per decidere cosa fare. L'Inter, intanto, osserva per il momento da lontano. In caso di mancato acquisto da parte del Como, partirà una sorta di asta internazionale sul talento argentino, oggi protagonista al Mondiale americano.
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