Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha voluto condividere il suo punto di vista sul mercato dell'Inter e sul modus operandi di Oaktree:
Musmarra: “Il Milan segue un giocatore che servirebbe all’Inter. Qualcuno dica ad Oaktree…”
Alfio Musmarra ha voluto condividere il suo punto di vista sul mercato dell'Inter e sul modus operandi di Oaktree
"Se dovesse arrivare Perisic ci accontenteremo, magari sarà più incisivo in avanti di Luis Henrique ma teniamo conto che in estate ci sono un sacco di operazioni da fare e di questo bisognerà tenerne conto, il club non mi sembra orientato a fare quello che serve. La verità è questa.
Da qualche giorno circola il nome di Goretzka accostato al Milan. Ha 30 anni, non 35 anni. 1,90, strutturato, qualità e quantità, Nazionale tedesco. Mi aspettavo ci andasse l'Inter su un giocatore del genere. Vedo che il Milan è diventata l'Inter di qualche anno fa e noi stiamo diventando il Milan di qualche anno fa ma a quel Milan non andò molto bene. Qualcuno glielo dice a quelli di Oaktree?"
