Esterno destro Inter, Musmarra: “Incredibilmente si torna a parlare di…”

Alfio Musmarra è tornato a parlare dell'esterno destro che l'Inter continua a cercare per questo mercato di gennaio
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra è tornato a parlare dell'esterno destro che l'Inter continua a cercare come alternativa di Luis Henrique prima del rientro di Dumfries:

"Per il ruolo di esterno destro si torna incredibilmente a parlare di Ivan Perisic, che aveva fatto faville a sinistra ma può giocare anche a destra e al PSV gioca anche a destra.

Ha 36 anni, fa ancora la differenza però questo fa capire che non ci sia un grosso progetto dietro. Se si va a puntare su un 36enne... Ok per tamponare 2-3 mesi, va benissimo.

Sull'atletismo di Perisic e sulla sua professionalità nulla da dire ma ha comunque 36 anni. Possibile che nel panorama calcistico non si riesca a trovare uno pronto? Se dovesse arrivare Perisic ci accontenteremo, magari sarà più incisivo in avanti di Luis Henrique ma teniamo conto che in estate ci sono un sacco di operazioni da fare e di questo bisognerà tenerne conto"

