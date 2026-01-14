Ormai non è un mistero: Kristjan Asllani lascerà il Torino in questa finestra di mercato invernale visto che anche Petrachi ha annunciato diversi cambi, parlando proprio di una scelta tattica diversa che porterà a tante operazioni di mercato.

Asllani è in prestito dall'Inter e per questo anche la società nerazzurra si sta mettendo in azione per capire la situazione e trovare un'eventuale pista alternativa per la seconda parte di stagione.