Inter, Asllani rimane in Italia? Sky annuncia l’interesse di un altro club di Serie A

Kristjan Asllani lascerà il Torino in questa finestra di mercato invernale: Sky Sport riporta l'interesse di un altro club italiano
Ormai non è un mistero: Kristjan Asllani lascerà il Torino in questa finestra di mercato invernale visto che anche Petrachi ha annunciato diversi cambi, parlando proprio di una scelta tattica diversa che porterà a tante operazioni di mercato.

Asllani è in prestito dall'Inter e per questo anche la società nerazzurra si sta mettendo in azione per capire la situazione e trovare un'eventuale pista alternativa per la seconda parte di stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è il Genoa che è interessato ad Asllani: "Per il centrocampo, innanzitutto, si valuta il profilo di Kristjan Asllani. Attualmente in prestito dall’Inter al Torino, come noto l’albanese è in uscita non rientrando più nei piani di Baroni", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.

Genoa che è ad un passo da Dagaasso, centrocampista classe 2004 del Pescara, ma più in ottica futura. Per il presente, ora, si valuta Asllani.

