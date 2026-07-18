Nel corso del suo ultimo video YouTube, Alfio Musmarra si è soffermato sulla volontà di Oaktree di non investire per l'Inter sui parametri zero
GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare
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Nel corso del suo ultimo video YouTube, Alfio Musmarra si è soffermato sulla volontà di Oaktree di non investire per l'Inter sui parametri zero.
"Anche la Gazzetta ha fatto questo articolo sull'esclusione dei parametri zero e molti l'hanno ricalcata come notizia.
Non c'è nessuna notizia perché lunedì in conferenza Marotta alla mia domanda risponde in maniera chiara per la prima volta dicendo che non si possono pagare le commissioni e i bonus d'entrata agli agenti, che la proprietà capisce poco", le sue parole.
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