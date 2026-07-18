Una nuova avventura per l’ex Virtus Francavilla: secondo quanto raccolto da Sky Sport, è chiusa l’operazione per l’arrivo di Roberts Apsits all’Inter.

Il portiere lettone classe 2006 ha difeso la porta della Virtus Francavilla nell’ultima stagione, conquistando il posto da titolare nelle prime giornate. Il club nerazzurro lo accompagnerà con un’esperienza in prestito in Serie C, prima di valutarne l’evoluzione.Nelle scorse settimane,: portiere lettone, classe 2006, era in prova dalla Virtus Francavilla, con cui ha giocato in questa stagione totalizzando 23 presenze (e 10 clean sheet) nel girone H di Serie D.

Instagram @apsits1

Cresciuto in patria nel Valmiera, con cui è arrivato a esordire in Prima Squadra a soli 17 anni, nell'estate del 2024 è approdato in Italia, prelevato dal Gelbison, formazione campana militante in Serie D, con cui si è messo in mostra disputando 14 gare complessive fra campionato e Coppa Italia. Oggi, dopo aver convinto gli osservatori dell'Inter, l'occasione per farsi vedere con la maglia nerazzurra.