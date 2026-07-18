Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter soffermandosi sul futuro di Davide Frattesi

Marco Astori

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter soffermandosi sul futuro di Davide Frattesi:

"Non ne parliamo da venti giorni, è strano no? Non è un incedibile, anzi: da 3-4 sessioni di mercato si parla di una sua partenza.

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E quindi tra narrazioni e suggestioni, con grande stima nei confronti di Carnevali, vi confermo che è nella lista di Spalletti, poi magari domani arriva il Nottingham o un altro club e lo porta via. Ma fino a quel momento Frattesi si è posto in una situazione di attesa: lui all'estero ci andrebbe, ma con maggiore piacere resterebbe in Italia.

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Inter Frattesi

Era stato addirittura accostato alla Roma all'interno di uno fantomatico scambio con Mancini, impossibile. Vediamo perché su Frattesi l'Inter ci punta per fare cassa: vediamo se può venir fuori uno scambio o si imposta un'operazione diversa. Ma mi stranisce questo modo di stare in standby perché evidentemente ancora lui vuole riflettere. Poi se tra due giorni si stanca, avendo offerte, prende e va da un'altra parte".

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