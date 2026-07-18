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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter soffermandosi sul futuro di Davide Frattesi:

"Non ne parliamo da venti giorni, è strano no? Non è un incedibile, anzi: da 3-4 sessioni di mercato si parla di una sua partenza.

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E quindi tra narrazioni e suggestioni, con grande stima nei confronti di Carnevali, vi confermo che è nella lista di Spalletti, poi magari domani arriva il Nottingham o un altro club e lo porta via. Ma fino a quel momento Frattesi si è posto in una situazione di attesa: lui all'estero ci andrebbe, ma con maggiore piacere resterebbe in Italia.

Era stato addirittura accostato alla Roma all'interno di uno fantomatico scambio con Mancini, impossibile. Vediamo perché su Frattesi l'Inter ci punta per fare cassa: vediamo se può venir fuori uno scambio o si imposta un'operazione diversa. Ma mi stranisce questo modo di stare in standby perché evidentemente ancora lui vuole riflettere. Poi se tra due giorni si stanca, avendo offerte, prende e va da un'altra parte".