GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

La strategia di puntare tutto su un solo giocatore non è bastata. L'Inter è andata con decisione prima su Palestra prima e Khalaili dopo, ma le due trattative non sono andate a buon fine. Per motivi diversi, certo. Ma il club nerazzurro ora riflette sull'esterno e tiene aperte più piste. E secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, anche se il primo nome è quello di Spence, del Tottenham, la società nerazzurra sta tenendo aperta anche la strada che porta a Read, esterno del Feyenoord.

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"Si tratta di un profilo del tutto diverso rispetto a Spence, e non solo per età ed esperienza. C’è comunque differenza tra un giocatore di quasi 26 anni, che sta partecipando al Mondiale, ed un altro, 20 appena compiuti, con appena una presenza con l’Under 21 olandese, 3 gettoni in Champions – tra l’altro 2 con il Milan e una con l’Inter – e 4 in Europa League. Insomma, Read è ancora nel pieno del suo percorso di sviluppo. Che, però, ha già mostrato importanti doti. Ha qualità nei piedi, caratteristica utile per contribuire al possesso palla e alla costruzione della manovra anche dal basso, rapidità e pure dribbling. Le sue lacune sono in difesa, ma è il primo ad esserne consapevole e sta lavorando per crescere e migliorare", scrive di lui il quotidiano.

Il dubbio

Nottingham Forest. L'Inter ci pensa. "Il dubbio, evidentemente, è quello di portarsi a casa un giocatore di enormi prospettive, ma forse non ancora pronto per certi palcoscenici ", si legge. Ma intanto il ragazzo è finito nei radar di club come Bayern, Arsenal e City.

Spence ha, secondo il quotidiano sportivo, una valutazione di 35-40 mln. Read costa sui 25-30. Il Feyenoord ha già respinto un'offerta per lui che è arrivata dal

(Fonte: CdS)