"Siamo una società che in questi anni ha sempre cercato di fare una politica che dà ai giovani la possibilità di migliorare e soprattutto andare nei grandi club. È chiaro che chi ha queste caratteristiche è tra i più richiesti e penso che ora sia ancora un po' presto. Dipende anche dall'obiettivo della società, che è salvarsi, ottenere risultati positivi... Dovremo fare le giuste valutazioni tra richieste e opportunità economiche, un'insieme di cose che ci permetterà di valutare il percorso da fare".