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Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic-Inter? Lui tra i più richiesti, valuteremo in base a…”
Tarik Muharemovic può finire all'Inter durante l'estate? Se lo chiedono i tifosi nerazzurri e la domanda è stata rivolta anche a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Queste le sue considerazioni, raccolte da TMW, a margine del Golden Boy a Solomeo.
Muharemovic andrà all'Inter?
"Siamo una società che in questi anni ha sempre cercato di fare una politica che dà ai giovani la possibilità di migliorare e soprattutto andare nei grandi club. È chiaro che chi ha queste caratteristiche è tra i più richiesti e penso che ora sia ancora un po' presto. Dipende anche dall'obiettivo della società, che è salvarsi, ottenere risultati positivi... Dovremo fare le giuste valutazioni tra richieste e opportunità economiche, un'insieme di cose che ci permetterà di valutare il percorso da fare".
La Juventus ha diritto al 50%?
"Sì, questa è un'operazione che abbiamo fatto con la Juventus e penso sia stata ottima per entrambi. Lo abbiamo valorizzato e loro riscuoteranno il 50%".
Lei è stato a Londra, per lui c'è anche l'ipotesi estero?
"Non c'è soltanto Muharemovic fortunatamente per noi, è normale avere rapporti anche con club stranieri. È inutile nasconderlo, siamo stati a Londra, abbiamo parlato con alcune società, vedremo il da farsi nei prossimi giorni".
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