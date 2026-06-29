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calciomercato
In Belgio – Inter e Napoli, nessuna offerta concreta per Khalaili. Union SG, sarà cessione record
Anan Khalaili è uno dei nomi più caldi di questi giorni di calciomercato. L'esterno israeliano è da tempo nel mirino del Napoli, ma di recente si è inserita anche l'Inter, che lo ha potuto osservare da vicino in occasione del match di Champions League giocato contro l'Union Saint-Gilloise.
Secondo il quotidiano belga Het Laatste Nieuws, l'interesse per il classe 2004 continua a crescere di settimana in settimana: oltre alle italiane, su di lui ci sarebbero anche alcuni club inglesi. Il suo trasferimento potrebbe diventare l'operazione più costosa nella storia del club di Bruxelles: si punta a incassare una cifra superiore a 25 milioni di euro. Tuttavia, al momento non è ancora arrivata alcuna offerta concreta da parte di Inter o Napoli.
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