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fcinter1908 calciomercato mercato inter In Belgio – Inter e Napoli, nessuna offerta concreta per Khalaili. Union SG, sarà cessione record

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In Belgio – Inter e Napoli, nessuna offerta concreta per Khalaili. Union SG, sarà cessione record

Anan khalaili
L'esterno israeliano sarebbe finito nel mirino dei due club italiani, oltre che di diverse squadre inglesi
Fabio Alampi Redattore 

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Anan Khalaili è uno dei nomi più caldi di questi giorni di calciomercato. L'esterno israeliano è da tempo nel mirino del Napoli, ma di recente si è inserita anche l'Inter, che lo ha potuto osservare da vicino in occasione del match di Champions League giocato contro l'Union Saint-Gilloise.

In Belgio – Inter e Napoli, nessuna offerta concreta per Khalaili. Union SG, sarà cessione record- immagine 2
Getty Images

Secondo il quotidiano belga Het Laatste Nieuws, l'interesse per il classe 2004 continua a crescere di settimana in settimana: oltre alle italiane, su di lui ci sarebbero anche alcuni club inglesi. Il suo trasferimento potrebbe diventare l'operazione più costosa nella storia del club di Bruxelles: si punta a incassare una cifra superiore a 25 milioni di euro. Tuttavia, al momento non è ancora arrivata alcuna offerta concreta da parte di Inter o Napoli.

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