Su X Fabrizio Biasin commenta il mancato arrivo del giovane esterno all'Inter

Gianni Pampinella Redattore 24 giugno - 17:45

Niente Inter. Alla fine Marco Palestra vestirà la maglia del Chelsea dalla prossima stagione. La trattativa tra nerazzurri e Atalanta sembrava sul punto di essere chiusa, poi, poco prima della chiusura, è intervenuto il Chelsea spiazzando tutti e assicurandosi il giocatore. Su X Fabrizio Biasin commenta così la scelta del giocatore di volare in Premier. "Perdere Palestra non è una cosa banale, giocatore di enorme prospettiva che sarebbe stato perfetto nel 3-5-2 di Chivu. Molto dicono: “Cinquanta milioni per un 21enne sarebbero stati troppi, una cifra esagerata”. Non per me: ci sono rari casi di giocatori per i quali vale la pena rischiare e questo (parere personale) era uno di quelli. E però esiste un limite oltre il quale non ha senso andare".

"Quel limite i club inglesi lo possono superare senza troppi problemi (beati loro) e c’è poco da fare: devi solo sperare di incrociare giocatori che vogliono te e te soltanto. Palestra sembrava quel tipo di giocatore ma a un certo punto si è trovato di fronte al bivio e ha cambiato idea: 1. Titolare in una delle squadre più importanti della Serie A, circondato da un nutrito gruppo di colleghi italiani, con una Champions da disputare e un ingaggio da 2.5 milioni 2".

"Nella rosa di un club senza Champions e dove avrà maggiore concorrenza, ma nel campionato nettamente più ricco e famoso al mondo e con un ingaggio stratosferico Ha scelto la 2) ed è una decisione stra-legittima, comunicata con una marcia indietro improvvisa, inattesa e difficile da digerire, ma legittima. Il mercato purtroppo è anche questa roba qua, ma quel che conta in fondo è il risultato finale: un gruppo squadra che a fine mercato sia più forte di quello precedente. Vedremo se sarà così anche questa volta. Ps. Ogni volta che un giocatore di grande livello per un qualsiasi motivo non arriva all’Inter mi spiace sempre molto. Soprattutto per lui".