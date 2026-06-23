"Se si aprisse lo spiraglio per Nico Paz, è evidente che Jones si possa anche accantonare", aggiunge poi Musmarra

Matteo Pifferi Redattore 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 18:02)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione anche sul centrocampo dell'Inter, con il sogno che resta sempre Nico Paz.

"Dopo Palestra si andrà a definire la questione Solet. Su Solet c'è la volontà di chiuderla ma bisogna ancora lavorarci, la distanza tra domanda e offerta è leggermente più ampia tra quella che c'è tra Atalanta e Inter per Palestra, bisogna limare qualcosina con l'Udinese ma siamo in dirittura d'arrivo. Anche in ordine cronologico, le tappe sono queste: si chiude prima Palestra, poi Solet e poi? Da giorni vi dico che l'Inter resta a guardare su Nico Paz. Cerchiamo di essere chiari e precisi: l'Inter a centrocampo è piena, rientra Asllani dal prestito, bisognerà valutare Stankovic.

Se Stankovic farà lo stesso salto di qualità di Pio Esposito, allora state sicuri che è un giocatore su cui l'Inter farà riflessioni più che ponderate. E c'è da formalizzare il rinnovo di Mkhitaryan. Non sappiamo cosa succederà l'anno prossimo con Zielinski e Calhanoglu, l'Inter dovrà intervenire in quella zona del campo. Prima di perdere uno come Stankovic ci penserei 150 volte e questo è collegato alla questione Nico Paz. E poi Curtis Jones? Ma dove giocano? Ma soprattutto, i soldi dove sono? Fino a giovedì l'Inter non può fare altro che guardare, quando si definirà la questione tra Como e Real Madrid, lì si aprirà un altro capitolo.

Ma serve un budget e servono cessioni, da qui non si scappa. Nico Paz può arrivare solo attraverso delle cessioni, alcuni anche eccellenti. Se si aprisse lo spiraglio per Nico Paz, è evidente che Jones si possa anche accantonare. Ad oggi non ha proprio logica pensare di considerare operazioni anche tecnicamente infattibili, giovedì sapremo qualcosina di più"