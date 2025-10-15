Il ct della Germania, che stima il difensore dell'Inter, sottolinea il fatto che il giocatore abbia finora trovato poco spazio con Chivu

Andrea Della Sala Redattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 10:02)

Da alcuni giorni diversi media accostano Yann Bisseck all’Eintracht. Il nazionale sta attraversando una fase difficile all’Inter: ha collezionato finora soltanto 157 minuti in gare ufficiali. È decisamente troppo poco per un ventiquattrenne che vuole mettersi in mostra per il Mondiale estivo e farsi notare dal ct Julian Nagelsmann.

L’Eintracht osserva attentamente la situazione del difensore centrale. La pista non è ancora “calda”, ma neanche “fredda”. Il direttore sportivo Markus Krösche aveva già Bisseck nel mirino nell’inverno 2023, ma allora il trasferimento (dalla Danimarca) non andò in porto. L’Inter, dopo un avvio difficile in campionato, ha vinto tre partite di fila. Nelle ultime due gare, la difesa a tre è stata composta da Stefan de Vrij, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni. Bisseck è rimasto in panchina insieme a Francesco Acerbi e al rientrante Tomas Palacios. Ma su chi punterà l’allenatore Cristian Chivu?

Bisseck ha bisogno di risposte rapide — Dopo il successo in qualificazione mondiale in Irlanda del Nord (1-0), Nagelsmann ha detto in una frase di contorno: «Yann Aurel gioca non proprio tanto all’Inter». Il ct sottolinea spesso l’importanza del minutaggio: chi rimane troppo fuori non gioca, difficilmente potrà partecipare al Mondiale. L’Eintracht avrebbe già da gennaio bisogno di rinforzi. Dietro Robin Koch, Arthur Theate e Nnamdi Collins c’è un vuoto. L’allenatore Dino Toppmöller non ripone sufficiente fiducia in Aurèle Amenda. Lo svizzero era già quest’estate vicino a partire. Il tema potrebbe tornare d’attualità. Ma Bisseck è accessibile? Entrano in gioco diversi fattori. Il suo valore di mercato è stimato in 35 milioni di euro: difficilissimo che Krösche versi l’intera cifra in un’unica tranche. Forse una formula con prestito, obbligo di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita può essere possibile. Il dirigente dell’Eintracht ha già affermato che profili che vivono momenti complicati in top club sono interessanti per Francoforte.

Bisseck è proprio uno di quei casi. L'Eintracht sono ormai una meta attraente per giocatori in difficoltà, com’è stato con Hugo Ekitiké: quando il 23enne passò un momento difficile al Paris Saint-Germain, l’Eintracht seppe convincerlo e oggi è in Premier League col Liverpool, in ascesa verso la “classe mondiale”. Al momento però non è imminente alcun accordo. Se però il tecnico Chivu tornasse a puntare su Bisseck, quest’ultimo potrebbe anche decidere di restare all’Inter. Ma Krösche ha gli occhi e le orecchie ben aperti: se si aprirà una porta, il direttore sportivo dell’Eintracht sarà pronto a entrare.

(FNP)