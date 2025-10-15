Spunta un retroscena di mercato: c'è un nome che il club nerazzurro avrebbe provato a prendere la scorsa estate se fosse partito lo svizzero

Marco Astori Redattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 09:16)

E' la porta il reparto in cui l'Inter sta facendo grandi ragionamenti in vista del futuro: Yann Sommer è in scadenza la prossima estate e l'obiettivo è quello di rinfrescare il reparto con un nuovo innesto.

Ma spunta un retroscena di mercato: secondo Tuttosport, infatti, c'è un nome che il club nerazzurro avrebbe provato a prendere la scorsa estate se fosse partito lo svizzero. Si legge: "Carnesecchi è un vecchio palino di Inter e Milan.

Se Sommer o Maignan fossero partiti la scorsa estate, sia Inter che Milan avrebbero fatto un tentativo che sarebbe però stato respinto. L’Atalanta dopo aver ceduto Retegui, come si è visto nella vicenda Lookman, non avrebbe aperto. La prossima estate la situazione potrebbe cambiare, visto che la società bergamasca è abituata a cedere almeno un gioiello a sessione di mercato. Di sicuro la valutazione di Carnesecchi è e sarà alta, intorno ai 40 milioni".