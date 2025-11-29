Inter, Frattesi via a gennaio? Il Napoli non molla la presa: le ultime

"Al Napoli Frattesi piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale", dice Ceccarini

Matteo Pifferi Redattore 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 18:02)

Davide Frattesi sta trovando pochissimo spazio in questa stagione e da qualche settimana si parla anche di un addio già durante il mercato invernale. Non è un mistero che il Napoli l'anno scorso ci abbia provato, trovando però il muro dell'Inter che ha fissato la valutazione ad una cifra giudicata troppo alta dalla dirigenza napoletana:

"Il Napoli guarda sempre più a gennaio. La situazione infortuni relativa a De Bruyne e Anguissa ha portato a stabilire le priorità. Una di queste è proprio il centrocampo. L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello", si legge su Tuttomercatoweb.com con Goretzka che è un nome caldo in tal senso:

"In Italia ci sono invece altre soluzioni. Una di queste porta a Frattesi. Con l’arrivo di Chivu l’ex Sassuolo pensava di avere più spazio, in realtà lo scenario non è poi cambiato più di tanto rispetto al recente passato. Nelle ultime cinque partite di Serie A Frattesi ha infatti giocato trenta minuti, con quattro presenze fra Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, con il Milan gli è stato preferito Diouf. Anche qui vale lo stesso discorso fatto per Goretzka.

Al Napoli piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale. In serie A ci sono anche altre due opzioni. La prima porta ad Atta dell’Udinese che in questa prima parte di stagione sta facendo vedere grandi cose. La famiglia Pozzo vuole blindarlo e la sua valutazione è già molto alta. Oltre a lui c'è Frendrup del Genoa"