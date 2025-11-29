Uno dei talenti emergenti del calcio brasiliano è sicuramente Robinho jr: figlio d'arte (suo padre è l'ex giocatore di Real Madrid, Manchester City e Milan), attaccante esterno classe 2007, in questi mesi si sta mettendo in mostra con la maglia del Santos, e diversi club europei hanno cominciato a monitorarlo. Tra questi, secondo Diario do Peixe, ci sarebbe anche l'Inter, oltre a Manchester United, Espanyol e Galatasaray.