Uno dei talenti emergenti del calcio brasiliano è sicuramente Robinho jr: figlio d'arte (suo padre è l'ex giocatore di Real Madrid, Manchester City e Milan), attaccante esterno classe 2007, in questi mesi si sta mettendo in mostra con la maglia del Santos, e diversi club europei hanno cominciato a monitorarlo. Tra questi, secondo Diario do Peixe, ci sarebbe anche l'Inter, oltre a Manchester United, Espanyol e Galatasaray.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Santos, non si esclude la cessione di Robinho jr: su di lui c’è anche l’Inter
calciomercato
Santos, non si esclude la cessione di Robinho jr: su di lui c’è anche l’Inter
I nerazzurri avrebbero messo nel mirino il talentuoso attaccante brasiliano, figlio dell'ex Real Madrid e Milan
Il Santos, pur non avendo ancora ricevuto alcuna offerta ufficiale, è consapevole dell'interesse intorno al suo ultimo gioiello, e non esclude di cedere alcuni giovani giocatori a fine stagione, soprattutto se si rendesse necessario riequilibrare le finanze del club. Difficile ipotizzare una partenza di Robinho questo inverno, ma quello potrebbe essere il periodo nel quale imbastire una trattativa per il futuro.
Non ancora maggiorenne (compirà 18 anni il 17 dicembre), Robinho jr ha già collezionato 14 presenze in campionato con il Santos, guadagnando sempre maggior spazio ed esibendo un bagaglio tecnico molto simile a quello del padre, fatto di dribbling, accelerazioni e giocate di qualità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA