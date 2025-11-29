FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Clamoroso Repubblica verso il mercato: “Inter, a Pisa ultima chiamata per questo giocatore”

calciomercato

Clamoroso Repubblica verso il mercato: “Inter, a Pisa ultima chiamata per questo giocatore”

Clamoroso Repubblica verso il mercato: “Inter, a Pisa ultima chiamata per questo giocatore” - immagine 1
Ultima chiamata per un giocatore dell’Inter nella trasferta di Pisa: lo svela l'edizione online di Repubblica verso il match di domani
Alessandro Cosattini Redattore 

Clamoroso Repubblica verso il mercato: “Inter, a Pisa ultima chiamata per questo giocatore”- immagine 2
Getty Images

Ultima chiamata per un giocatore dell’Inter nella trasferta di Pisa. Si sbilancia così Repubblica verso il prossimo match di campionato della squadra di Cristian Chivu.

Clamoroso Repubblica verso il mercato: “Inter, a Pisa ultima chiamata per questo giocatore”- immagine 3
Getty Images

“Aspettando l’infortunato Dumfries, che dovrebbe rientrare in tempo per la gara con il Liverpool del 9 dicembre, nelle ultime gare Chivu ha impiegato su quella fascia il mancino Carlos Augusto, che è però andato in difficoltà. Con Darmian in condizioni fisiche ancora precarie, a Pisa potrebbe toccare a Luis Henrique, che dal punto di vista atletico sta bene, ma che per ora ha deluso dal punto di vista tecnico e del rendimento. Contro la squadra di Gilardino potrebbe avere la sua occasione”, si legge.

Clamoroso Repubblica verso il mercato: “Inter, a Pisa ultima chiamata per questo giocatore”- immagine 4
Getty Images

L’edizione online del quotidiano si sbilancia sull’ex Marsiglia: “Inter, ultima chiamata per Luis Henrique. A Pisa l’occasione da non sprecare”, il titolo in vista del match in programma domenica ore 15. Si aspettano segnali importanti in chiave mercato.

Leggi anche
Santos, non si esclude la cessione di Robinho jr: su di lui c’è anche l’Inter
In Spagna – Pronto assalto Inter a un giocatore del Real: affare possibile, le cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA