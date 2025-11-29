Ultima chiamata per un giocatore dell’Inter nella trasferta di Pisa. Si sbilancia così Repubblica verso il prossimo match di campionato della squadra di Cristian Chivu.
calciomercato
Clamoroso Repubblica verso il mercato: “Inter, a Pisa ultima chiamata per questo giocatore”
“Aspettando l’infortunato Dumfries, che dovrebbe rientrare in tempo per la gara con il Liverpool del 9 dicembre, nelle ultime gare Chivu ha impiegato su quella fascia il mancino Carlos Augusto, che è però andato in difficoltà. Con Darmian in condizioni fisiche ancora precarie, a Pisa potrebbe toccare a Luis Henrique, che dal punto di vista atletico sta bene, ma che per ora ha deluso dal punto di vista tecnico e del rendimento. Contro la squadra di Gilardino potrebbe avere la sua occasione”, si legge.
L’edizione online del quotidiano si sbilancia sull’ex Marsiglia: “Inter, ultima chiamata per Luis Henrique. A Pisa l’occasione da non sprecare”, il titolo in vista del match in programma domenica ore 15. Si aspettano segnali importanti in chiave mercato.
