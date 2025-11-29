“Aspettando l’infortunato Dumfries, che dovrebbe rientrare in tempo per la gara con il Liverpool del 9 dicembre, nelle ultime gare Chivu ha impiegato su quella fascia il mancino Carlos Augusto, che è però andato in difficoltà. Con Darmian in condizioni fisiche ancora precarie, a Pisa potrebbe toccare a Luis Henrique, che dal punto di vista atletico sta bene, ma che per ora ha deluso dal punto di vista tecnico e del rendimento. Contro la squadra di Gilardino potrebbe avere la sua occasione”, si legge.