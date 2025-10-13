FC Inter 1908
Pedullà – Napoli è arrivato a 40 mln per Pio Esposito. Muro Inter, il rinnovo sarà…

Pedullà – Napoli è arrivato a 40 mln per Pio Esposito. Muro Inter, il rinnovo sarà… - immagine 1
Riflettori puntati su Pio Esposito in questa prima parte della stagione: no da 40 milioni in estate, ora c'è il rinnovo in arrivo all'Inter!
Alessandro Cosattini 

Riflettori puntati su Pio Esposito in questa prima parte della stagione. Per quanto già mostrato con la maglia dell'Inter, ma anche con quella della Nazionale, dove si è fatto subito trovare pronto. In estate il Napoli ha davvero fatto sul serio per il baby attaccante nerazzurro.

Muro altissimo al Napoli

—  

Ne ha parlato così Alfredo Pedullà sul suo sito: "Il club che ha cercato di strappare più di altri Pio Esposito all’Inter era stato il Napoli, a primavera inoltrata, quando l’idea era quella di presentare una proposta da 35 milioni per arrivare a 40 con i bonus pur di assicurarsi un 2005 dal futuro a colori. Ma presto il Napoli ha capito che non sarebbe stata aria, soprattutto che non ci sarebbe stata cifra al rialzo tale da scardinare le certezze dell’Inter.

Ci sarà il rinnovo

—  

Totalmente incedibile, al punto che la famosa blindatura invocata in queste ore (con adeguamento del contratto) non è un problema o un titolo di giornale per creare aspettative, piuttosto un premio strameritato che verrà corrisposto in automatico, sapendo di avere in casa un predestinato", ha spiegato.

