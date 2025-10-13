Muro altissimo al Napoli

Ne ha parlato così Alfredo Pedullà sul suo sito: "Il club che ha cercato di strappare più di altri Pio Esposito all’Inter era stato il Napoli, a primavera inoltrata, quando l’idea era quella di presentare una proposta da 35 milioni per arrivare a 40 con i bonus pur di assicurarsi un 2005 dal futuro a colori. Ma presto il Napoli ha capito che non sarebbe stata aria, soprattutto che non ci sarebbe stata cifra al rialzo tale da scardinare le certezze dell’Inter.