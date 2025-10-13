L’Inter l’11 aprile scorso ha ufficializzato il rinnovo di Pio Esposito fino al 2030. Il gioiello nerazzurro è l'uomo del momento e si è sbloccato anche in Nazionale, ma quanto guadagna Pio dopo il prolungamento?
Esposito brilla tra Inter e Nazionale, ma quanto guadagna? Lo stipendio di Pio e coi bonus…
Pio Esposito ha segnato anche in Nazionale dopo essersi sbloccato con la maglia dell'Inter: ecco quanto guadagna in nerazzurro
Il baby attaccante ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza prevista per giugno 2030; ingaggio aumentato rispetto a quello che percepiva, il nuovo stipendio sfora il milione di euro andando leggermente oltre coi bonus.
