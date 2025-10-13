FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Esposito brilla tra Inter e Nazionale, ma quanto guadagna? Lo stipendio di Pio e coi bonus…

calciomercato

Esposito brilla tra Inter e Nazionale, ma quanto guadagna? Lo stipendio di Pio e coi bonus…

Esposito brilla tra Inter e Nazionale, ma quanto guadagna? Lo stipendio di Pio e coi bonus… - immagine 1
Pio Esposito ha segnato anche in Nazionale dopo essersi sbloccato con la maglia dell'Inter: ecco quanto guadagna in nerazzurro
Alessandro Cosattini Redattore 

Esposito brilla tra Inter e Nazionale, ma quanto guadagna? Lo stipendio di Pio e coi bonus…- immagine 2
Mediaset

L’Inter l’11 aprile scorso ha ufficializzato il rinnovo di Pio Esposito fino al 2030. Il gioiello nerazzurro è l'uomo del momento e si è sbloccato anche in Nazionale, ma quanto guadagna Pio dopo il prolungamento?

Pio Esposito
Getty Images

Il baby attaccante ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza prevista per giugno 2030; ingaggio aumentato rispetto a quello che percepiva, il nuovo stipendio sfora il milione di euro andando leggermente oltre coi bonus.

Leggi anche
Clamoroso Romano: “Neymar offerto all’Inter! Ecco cosa è successo e gli scenari...
Gds – Esposito, non solo l’Inter ha rifiutato 50 mln cash. Ma anche questo scambio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA