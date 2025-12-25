Natale in vetta alla classifica di Serie A per l’Inter di Cristian Chivu , prima a 33 punti davanti a Milan (32) e Napoli (31). Segue poi la Roma a 30, ma ha una partita in più delle prime tre. Ma che regalo vuole Cristian Chivu sotto l’albero? Ecco i nomi caldi per il mercato invernale nerazzurro secondo quanto svelato da Sky Sport.

Per gennaio c’è il problema ‘sostituto di Denzel Dumfries’ dopo l’operazione alla caviglia (con stop di circa 3 mesi). L’Inter sta trattando diversi giocatori in quella zona del campo, sono tre i nomi per gennaio: Moris Valincic che vale circa 10 milioni di euro, l’altro nome che piace molto è quello di Marco Palestra che è in prestito al Cagliari. Ma l’Atalanta è bottega cara. Piace anche Brooke Norton-Cuffy del Genoa sempre sulla fascia. Valutazioni in corso dei dirigenti nerazzurri, sono questi tre al momento i nomi caldi.